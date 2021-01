Alessia Zelletta, sorella di Andrea, contro il GF VIP: “Non è gossip, è cattiveria”

La diretta di lunedì 4 gennaio del Grande Fratello Vip è stata senz’altro molto particolare. A destar particolare attenzione è stata la diffida di Natalia Paragoni nei confronti del programma. Un’azione che ha smosso reazioni da ogni dove, a parlare anche la sorella di Andrea, Alessia Zelletta.

In particolare modo, alla ragazza, non sono andate giù le parole di Alfonso Signorini che sembra aver forzato troppo la mano sulla storia che ha visto protagonisti i due volti di Uomini e Donne.

Natalia Paragoni, la scorsa settimana, è stata accusata di aver tradito Andrea Zelletta durante un weekend estivo a Capri. La giovane influencer, turbata dalla questione, ha diffidato il programma facendo in modo che non se ne parlasse.

Questa cosa non è andata molto giù al padrone di casa che ha fatto un discorso particolare al concorrente del reality. Alfonso Signorini, dopo aver parlato con Andrea, gli ha dato la possibilità di uscire dalla casa per chiarire con la fidanzata.

Alessia Zelletta non ha visto queste parole con garbo, sostenendo che gli autori volessero solo usare la storia d’amore del fratello per fare gossip e per creare dinamiche.

Sul suo profilo Instagram si è infatti chiesta: “La porta è aperta? Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore”.

Ha poi continuato sostenendo che c’è stata una vera e propria malafede nel far parlare i ragazzi di questa storia. La sorella di Andrea è molto legata a sua cognata, forse è anche per questo che è esplosa di rabbia:

Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione… Signori si nasce, non si diventa.

Queste parole non passeranno di certo inosservate agli occhi del padrone di casa. Come reagirà? E davvero voleva mettere alla porta Zelletta solo perché non c’è stato modo di far parlare di lui?