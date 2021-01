Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la diffida al Grande Fratello Vip

Colpo di scena durante la diretta di lunedì 4 Gennaio al Grande Fratello Vip. Andrea Zelletta non ha potuto incontrare la fidanzata Natalia Paragoni per il confronto tanto atteso. Il motivo? Una diffida.

A comunicare al concorrente che la sua fidanzata ha chiesto che non si parlasse più dell’argomento “Capri“, è stato proprio il conduttore. Alfonso Signorini ha spiegato al concorrente quanto fosse accaduto in quelle ore.

Tuttavia, il ragazzo, non sembra averla presa male. Anzi, sembra aver capito che la ragazza vuole solo tutelare la sua privacy. Meno bene l’ha presa Alfonso Signorini che sembra quasi abbia voluto mettere il concorrente alla porta.

Andrea Zelletta, con estrema maturità, ha risposto al conduttore motivando il gesto della fidanzata:

“Credo che non sia venuta questa sera a parlarmi perché vuole affrontare questa situazione lontano dalle telecamere, non davanti alla gente. Sono argomenti talmente delicati e intimi che vanno rispettati. Lei è sensibile, è fragile e questa situazione la risolveremo al di fuori. Sono sicuro che lei non ha fatto nulla di quello che si dice“.

Ora, a rompere il silenzio, è stata anche Natalia Paragoni. Con un breve commento su Instagram l’influencer ha deciso di tagliare corto e di non dare spiegazioni a chi non le merita.

Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea

Ovviamente, i fan, sono desiderosi di gossip, ma questa volta non arriverà. Sembra infatti che l’argomento sia chiuso per sempre e che la ragazza chiarirà tutto una volta che l’ex tronista di Uomini e Donne sarà tornato a casa.

La situazione non è andata molto a genio ad Alfonso Signorini che non perde mai occasione per creare gossip e dinamiche all’interno della casa. È già la seconda volta che non riesce a creare dinamiche intorno alla coppia di Uomini e Donne.