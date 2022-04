Un terribile incidente in moto, 20 anni fa, lo ha portato via troppo presto, ma il ricordo di Alex Baroni non verrà mai dimenticato

Ieri, 13 aprile 2022, si è celebrato il 20esimo anniversario della tragica morte di Alex Baroni. Quello che allora era una vera promessa della musica italiana, è rimasto nella memoria e nel cuore di tutti, ma soprattutto di Giorgia, la cantante che ha avuto una relazione con lui fino a pochi mesi prima della morte.

Dopo la laurea in chimica e l’inizio del lavoro come insegnante, Alex aveva avuto un brutto incidente in moto che lo aveva costretto ad oltre un anno di ricoveri e cure.

Dopo essersi rialzato, aveva deciso di dedicarsi all’amore più grande della sua vita: la musica. Musica che lo aveva portato, nonostante la giovane età, a diventare uno degli artisti più amati in quegli anni. Parliamo della fine dei ’90 e gli inizi del nuovo millennio.

La sua voce e i suoi incredibili testi avevano colpito davvero tutti e la storia con la cantante Giorgia aveva fatto sognare milioni di italiani. I due sono restati insieme dal 1997 a 2002, fino a pochi mesi prima che il destino decidesse di condannarlo al più tragico degli epiloghi.

Era il 19 marzo del 2022 e Alex rimase coinvolto in un altro incidente in moto, a Roma. Le sue condizioni parvero fin da subito tragiche, ma lottò comunque per 25 giorni, all’ospedale Santo Spirito, prima di spegnersi inesorabilmente.

Il ricordo di Giorgia per Alex Baroni

Da quel terribile momento, ogni anno, il 13 di aprile il mondo della musica si ferma per ricordare quello splendido artista e ragazzo volato via troppo presto.

La stessa Giorgia, che in onore di Alex Baroni scrisse, compose e cantò il capolavoro “Gocce di memoria“, non dimentica mai il triste anniversario e non si sottrae mai nel ricordare quel suo grande amore.

Anche quest’anno, nel 20esimo anniversario della morte di Baroni, la cantante ha pubblicato un post sul suo account Twitter dedicato proprio a lui.

A corredo della bellissima foto di Alex, Giorgia ha scritto:

20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente.

Tutto questo a sottolineare ancora, qualora ce ne fosse bisogno, che gli anni vissuti insieme a lui l’hanno segnata per sempre ed inevitabilmente.