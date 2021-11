Alex Belli, altro scatto improvviso nella casa: “Vieni qui”

Da quando Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip criticando sia il marito Alex Belli che Soleil Sorge, qualcosa nell’atteggiamento dell’attore è cambiato. Alex sembra più distante dall’influencer e dalla scorsa settimana non ci sono più stati episodi di avvicinamento tra i due. Un cambio di strategia per cercare di farsi perdonare dalla moglie? O si è reso conto di aver sbagliato e che si stava andando decisamente oltre?

Ciò che è certo è che Alex a quanto pare sta chiedendo di continuo agli autori del programma di poter parlare di nuovo con Delia. Anche lui ieri durante la giornata si è avvicinato ad una telecamera e mentre gli altri coinquilini chiacchieravano tra di loro ha esclamato: “Delia! Fai sette giorni di quarantena e vieni qui!!”.

Fonte: web

Un invito quello di Alex rivolto alla moglie, per cercare di chiarire una volta per tutte la vicenda e spegnere ogni polemica facendo capire di aver recepito il messaggio e di aver cambiato atteggiamento.

Staremo a vedere se il Grande Fratello e Alfonso Signorini recepiranno la richiesta dell’attore e inviteranno nelle prossime puntate Delia all’interno della casa per un nuovo faccia a faccia. C’è però da capire anche se la moglie di Alex sia disposta ad entrare in casa per un chiarimento o se preferisca attendere che l’attore esca dal programma.

Nelle ultime ore c’è stato anche un battibecco tra lui e Katia Ricciarelli. Tutta colpa di un brano de la “La Bohème” cantata da Katia e messa in casa da parte del GF. Mentre tutti erano lì ad ascoltare, Alex in giardino se la rideva di buon gusto. L’ex moglie di Pippo Baudo l’ha interpretato con una mancanza di rispetto: