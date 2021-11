GF Vip: “Katia Ricciarelli è una privilegiata, ha ridicolizzato la mia storia” le dure accuse di Jo Squillo

Ogni anno al GF Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, vediamo la nascita di nuove amicizie. In questa edizione ne sono nate molte. Alcune però sono finite abbastanza male. Quella finita peggio è quella tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due fin dall’inizio hanno avuto un buon rapporto. Col tempo però sono sorti i primi dissapori.

Fonte Studio GF Vip

Le due donne hanno avuto uno scontro memorabile. In quella occasione la cantante lirica ha anche accusato Jo Squillo di averla minacciata pubblicamente. Una volta uscita la Dj ha rilasciato un’intervista a “Casa Chi” e si è tolta diversi sassolini dalle scarpe. La cantate ha affermato che Katia all’interno del GF Vip è una privilegiata. Riguardo le dinamiche interne al gioco poi ha detto di non sapere bene chi è il personaggio più sincero.

Tutti hanno storie interessanti secondo Jo, percorsi complicati e tosti. Secondo lei la persona più buona e paziente è Carmen Russo. Una donna incapace di essere offensiva e con una grande capacità di voler bene. Poi ha aggiunto che loro ne hanno sopportate tante da Katia Ricciarelli. Spesso hanno fatto finta di niente per non turbare la cantante che è sicuramente una privilegiata e viziata. Non a caso l’artista ha una cameretta tutta sua, un bagno solo a sua disposizione.

Per questo Jo non si è detta infastidita perché apprezza la condivisione con gli altri inquilini. Però ci ha tenuto a sottolineare che una donna intelligente deve saper riconoscere i privilegi concessi e che non si fa pesare la cosa a chi non ha lo stesso trattamento. In seguito la Dj si è estremamente offesa quando la Ricciarelli ha irriso la sua canzone “Siamo Donne”.

Jo ha continuato dicendo che la cantante ha offeso non solo lei ma milioni di donne che hanno visto la canzone come un inno, deriso la sua carriera di 40 anni. Poi ha concluso affermando di non aver mai cercato lo scontro con Katia Ricciarelli e di essere stata sempre vera e leale. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se le due donne si chiariranno.