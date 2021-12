Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini. La coppia (non coppia) più amata e allo stesso tempo odiata del Grande Fratello VIP. I due sono sempre più vicini e i bollenti spiriti si fanno sentire anche sotto le coperte.

Se in un primo momento hanno cercato di nascondere questa attrazione mitigandola con una semplice amicizia, ora entrambi hanno ceduto. Alex Belli non sa proprio come distaccarsi dalla sua Soleil Sorge, non può farne a meno e spiega:

Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare.

L’attore di Centovetrine però è consapevole che la sua vita è fuori e spiega di voler lasciare la casa prima di fare troppi danni: “Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre i 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò.“

Non solo, Alex Belli ammette che Delia Duran è stata fin troppo compensiva: