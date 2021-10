Alex Belli e Soleil Sorge emanano sicuramente delle “vibrazioni” particolari. I due coinquilini della casa del Grande Fratello VIP però hanno negato per parecchio tempo prima di ammettere la verità: ovvero c’è più di una semplice e banale amicizia.

Durante la settimana il Grande Fratello li ha messi alla prova e durante un freezer kiss i due si sono baciati. Il bacio è sembrato molto spontaneo e passionale, tutt’altro che un giorno. In puntata, Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di Centovetrine di esporre le sue sensazioni:

In imbarazzo, il belloccio ha spiegato: “Il bacio è arrivato in maniera molto spontanea. Lei puliva e io ero davanti a passare l’aspirapolvere. Comunque sì, tra noi c’è tanta complicità“.

Ora, l’attore in confessionale sembra essersi aperto di più e ha anche rivelato che la Sorge gli piace davvero: “Non ti devo nascondere che a me Soleil piace. Questo è vero, mi piace la sua presenza, mi piace tanto averla accanto a me“.

Dall’altra parte anche Soleil Sorge ha ammesso di provare attrazione fisica per la donna:

Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi bo, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…