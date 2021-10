La nuova edizione del GF vip è iniziato ormai da diverse settimane e il pubblico ha già avuto modo di mettere gli occhi su alcuni concorrenti più esuberanti degli altri. Senza ombra di dubbio, la rivelazione nel cast del reality della Mediaset di quest’anno è stata Sonia Bruganelli, promossa a pieni voti dai telespettatori.

La moglie di Paolo Bonolis è nota per avere dei dissapori in corso con Adriana Volpe, anche essa coinvolta nel cast del GF Vip nei panni dell’opinionista. Sonia aveva già dato sfoggio del suo carattere nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. In quell’occasione uno degli argomenti toccati è stato il lavoro e alla domanda (sarcastica) su un’ipotetica biografia della Volpe, Sonia aveva risposto dicendo: “Aspetto che faccia qualcosa, così poi posso scrivere“.

E ancora: “Scherzo, che sennò poi facciamo altri quattro copertine, giornali, no no. Per Adriana volpe ci vorrebbe un’enciclopedia. Per cui, non sono ancora in grado”. Ma non solo: l’opinionista ha detto la sua anche circa il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Secondo la Bruganelli lui sarebbe molto più preso è coinvolto nella relazione rispetto a lei. Forse è stata una svista questo bacio?

Immancabile, ovviamente, anche un commento sull’intesa nata tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Io sono convinta che Alex Belli si possa infatuare solo di se stesso. In questo momento Soleil è uno specchio che riflette quanto lui possa essere pungente insieme a lei si sente il Bonnie e Clyde della situazione. Spero per lui che non faccia un passo perché secondo me non troverebbe aperto. Loro hanno capito che aria tira. Hanno capito che le dinamiche di meccanismi fuori dal coro premiano“.

Fonte studi GF Vip

Arriva anche un retrofront di Sonia su ciò che aveva espresso su Gianmaria: “Noi gli abbiamo attribuito una mente contorta. Ho pensavo volesse fare il personaggio, invece forse lui è proprio così”.