Alex Belli anche a Sanremo. L’attore canta una celebre canzone di Lucio Battisti

Ormai protagonista di punta di questa nuova edizione del GF VIP, ma non solo, il Men più chiacchierato di questi ultimi giorni. Stiamo parlando proprio di lui Alex Belli. Si riaccende il gossip sull’attore di Cento Vetrine, per un’altra sua particolare partecipazione.

Ormai di lui se ne parla da tutte le parti e, non poteva mancare anche al Teatro Ariston. A Sanremo, in queste ore, come ormai tutti ben sappiamo, si sta svolgendo il 72esimo festival della Canzone Italiana.

A dare la notizia è Dagospia, che rivela che il noto ex gieffino ieri sera era fuori dal teatro Ariston. Non è stato un ospite di Amadeus, ma si trovava nella città dei fiori per presenziare a un evento, in un celebre locale della città ligure.

“La pandemia concede una piccola tregua? Il trash esplode prepotente a Sanremo! Al Victory Morgana Bay, noto locale della città, questa sera per una serata dedicata al Festival ospiterà personaggi del calibro di: Alex Belli, Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca e tanti altri tronisti e habituè dei reality. Guest star della serata cipollino Massimo Boldi”.

Fonte Twitter

Ovviamente l’attore, una volta nel locale, non si è limitato a fare presenza, ma in compagnia di Guenda Goria, ha cantato un celebre brano di Lucio Battisti: Il Nastro Rosa. In fin dei conti non è la prima volta che Belli da conferma delle sue abilità canore.

Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, aveva più volte intonato insieme a Aldo Montano, una particolare esibizione di Esmeralda. Sui social piovono commenti. In fin dei conti nel bene o nel male purché se ne parli.

E di ciò Belli ha dato piena conferma, di riuscire a suo modo, ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su di lui, regalandogli così un primo posto come personaggio del momento.