Alex Belli: non si da pace e torna a parlare di vecchi dissapore

Quando ci fu l’entrata di Barù nella casa del GF Vip, Alex Belli aveva inizialmente speso belle parole per il nuovo inquilino. Ma le cose sono cambiate in maniera repentina. Durante la sua permanenza nel reality, Barù aveva più volte attaccato Delia Duran.

Ma non solo: qualche volta aveva anche fatto dei commenti poco carini nei confronti di Jessica Selassié. Per questi motivi, tre mesi fa il Man ha attaccato Barù su Twitter: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente!”

“Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?”. Oggi Belli torna a parlare di questa faccenda con delle parole ben curate e ricercate, in modo da rendere chiara la sua posizione.

“Ti tranquillizzo, nemmeno io ho piacere di bere un caffè fuori e manco ti voglio vedere. Hai ragione quando dici che i titoli nobiliari oggi non contano più niente, ma il cuore, l’eleganza e la lealtà dove sono?” dice.

“Il vero Barù dov’è? Quella povera donna di Jessica l’hai presa in giro dall’inizio. Questa è la verità e lo sai. Sei un sudicione maremmano. Continua a fare il tuo gioco sporco”.

Poi conclude: “L’unica cosa che sai fare è ruttare e parlare alle spalle. Sì e anche scoreggiare sempre. Hai preso in giro Jessica, le dici che sei una sudiciona, che puzza. Quando vedrà le cose che le dici, non vorrà più stare con te. Sappi che quando prendi in giro una donna, il pubblico ti vede, ti giudica. Utilizzi il tuo umorismo anglosassone solamente con le persone deboli, tipo Delia”.