Manuel Bortuzzo è stato ospite della trasmissione “Maurizio Costanzo Show“, nella puntata andata in onda l’11 maggio su Canale 5. Le parole dette dall’ex gieffino sulla sua ex fidanzata Lulù non sono di certo piaciute alla sorella della ragazza: Jessica Selassié.

Nel corso della puntata, il conduttore in più occasioni ha rivolto al nuotatore domande riguardanti la sua sfera sentimentale. Manuel si è mostrato ben disposto nel rispondere, ed ha aggiunto inoltre, essere stato lui a prendere la decisione di lasciare la ragazza.

Il tutto è stato spiegato con una frase di circostanza: “A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Al suo fianco, immancabile come sempre, il suo caro amico Aldo Montano, anche lui ex partecipante del GF vip. Quest’ultimo ha più volte cercato di alleggerire l’argomento, spostando l’attenzione sullo sport.

Ma ogni sforzo è sfociato in un nulla di fatto, perché Costanzo ha continuato a dare delle stoccate ironiche proprio riguardo alla principessa etiope. Ecco le prime parole dette dal marito di Maria De Filippi: “Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da Manuel e Aldo. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”.

Costanzo, in più occasioni non ricorda il nome della ragazza ma si riferisce a lei con l’appellativo: “Quella ragazza lì”. Ma non finisce qui, a un certo punto il conduttore, rivolgendosi al ragazzo dice: “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”.

Bortuzzo, un po’ imbarazzato, taglia corto e risponde: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Ma il marito di Maria De Filippi pare proprio non gradire alcuni atteggiamenti di Lulù. Infatti, conclude lo show così: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella”. Lui replica: “E invece c’è Aldo”.

Inevitabilmente, le parole andate in onda sono arrivate alle orecchie della sorella di Lulù: Jessica Selassié, la quale non ha di certo preso di buon grado tale atteggiamento. In una Instagram Story, in riferimento a quanto accaduto, si è limitata a proferire un tanto stringato quanto incisivo: “No comment”.