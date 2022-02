Alex Belli è in quarantena in attesa di rientrare clamorosamente nella casa del Grande Fratello Vip per due settimane e mettere a posto la situazione con Delia e Soleil.

A chiederglielo è stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì scorso. “Vuoi rientrare nella Casa? Puoi iniziare la quarantena oggi e torni in Casa per un paio di settimane così capisci finalmente chi vuoi: Delia, Soleil, tutti e due”– ha chiesto il conduttore. “Ma sì, tutti, tutti. Diamo un epilogo a questa storia” – ha replicato Alex Belli accettando la richiesta.

Intanto però Delia continua a ribadire di volerlo lasciare e in casa si sta avvicinando pericolosamente a Barù. E Alex da fuori prima di mettersi in isolamento per entrare in casa, ha continuato a mettere benzina sul fuoco postando una storia Instagram dove bacia un’altra donna.

Alex Belli bacia Stella

Di chi si tratta? Dell’amica della coppia Stella, salita alla ribalta qualche settimana fa urlando a tutti il loro amore libero. Nel filmato in questione si vede Belli aprire la porta a Stella.

La giovane dai lunghi capelli biondi, si è avvicinata al fotografo e si sono dati un bacio proprio sulle labbra. Insomma un bel modo per mettere ancora in mostra il loro concetto di amore libero.

Fonte: web

Stella è un’amica di Alex che ha confessato anche di dormire insieme alla coppia. “Collaboro con Alex come stylist e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo Alter Ego per la creatività come fotografo di moda” – ha detto.

Fonte: web

“Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno”.