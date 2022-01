Delia Duran nella casa ha confessato di avere un debole anche per le donne e di aver avuto in passato diversi flirt con Aida Yespica o a tre con il marito e un’altra ragazza. Si tratta di Stella, amica e assistente di Alex Belli, che ha deciso di uscire allo scoperto parlando a Libero Quotidiano e raccontando il loro amore libero.

“Collaboro con Alex come stylist e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo Alter Ego per la creatività come fotografo di moda” – ha esordito Stella.

Tra di loro c’è un rapporto di amore, amicizia e liberta, diverso dai soliti canoni.

“Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto; siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia” – ha confessato.

Fonte: web

Anche con Delia il rapporto è molto intimo. “Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno” – ha svelato.

E ancora: “Se voglio dare un bacio a Delia le do un bacio, come lei a me, nella totale libertà di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi più il rapporto si consolida”.