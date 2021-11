Alex Belli continua a farsi frullare nella testa mille pensieri. Nonostante la diatriba scatenata da Delia Duran l’attore di mollare Soleil Sorge non ci pensa affatto. I due sono ancora molto affiatati.

L’ennesimo episodio di complicità è nato questa notte dopo un pigiama party organizzato dagli autori. I due si sono poi buttati in piscina (vestiti) e hanno dato spettacolo.

L’attore ha poi riflettuto anche sul confronto avuto con le opinioniste e con sua moglie Delia Duran nei giorni scorsi e ha spiegato:

Ho detto una cosa forte oggi. Contro chi? Sulla situazione attuale. Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ho dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti ‘ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi, o sottraetevi. Non cadete nei tranelli che succedono’. La mia più grande paura era proprio quello che è successo. Quando hop visto i suoi occhi qui dentro mi sono detto ‘troppo preoccupata per sta roba qui’.

Ma poi la riflessione finale che ha davvero spiazzato tutti, Alex Belli ci ha ripensato e non vorrebbe vedere la moglie. A sua detta perché lei ha anche altre cose da fare, ma evidentemente il motivo potrebbe essere un altro:

Allora oggi ho detto ‘non la voglio più vedere’. Voglio che lei stia nel suo mondo, non ha bisogno di stare qui. Lei ha da fare tante cose fuori tra banche, mutui, la cagnolina, la madre che non parla italiano. Ha un mondo a cui pensare ed è bene che stia lì. Adesso che la situazione nel game è balance non la voglio vedere. Poi quello che mi ha detto Sonia, che certe cose mi ledono”