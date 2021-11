Nella casa del Grande Fratello Vip lo stress e gli equilibri iniziano a crollare, in particolare Soleil Sorge inizia a nutrire qualche dubbio su Alex Belli. La ragazza si sente presa in giro e pensa che tutti la storia sia stata costruita ad hoc per creare hype.

L’attore di Centovetrine ha presto tranquillizzato l’amica dicendole che non la starebbe prendendo in giro e lui vorrebbe creare altre dinamiche.

Sono un artista e vorrei raccontare altro. Rido, scherzo con te, con David, facciamo spettacoli, raccontiamo storie e invece si parla sempre di cose diverse. Non è il mio gioco e non mi piace, non sono io questa roba qui. Mi spiace non avere risposte per te Sole, ma non so perché Delia abbia fatto quelle scene, non ci dormo la notte. A me del GF non me ne frega nulla

Ma poi la rivelazione che nessuno si aspettava. Alex Belli ha perfino parlato male delle sue apparizioni (numerosissime) nei programmi di Barbara D’Urso.

Al tempo si parlava della rottura con Mila Suarez e Katarina, l’aggressione da parte dell’ex marito di Delia e così via. E ha dichiarato all’amica:

Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A mala voglia! Sì, perché non me ne fregava un ca**o di raccontare quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello. E poi tutti i siti che riportavano e scrivevano Alex Belli qui, lì, su, giù, a destar e sinistra. Mi facevo scorrere la m***a e lasciavo scivolare tutto. Le soap opera le ho già girate e più di una, vere non fasulle. Fosse per me non avrei parlato di queste cose né da Barbara, né a L’Isola, né qui. Purtroppo non c’entro, sono dinamiche esterne che si creano, adesso non ho potere, viene tutto da fuori e non da qui. Vengo messo in dubbio come persona e artista.

Come reagirà Barbarella a queste affermazioni?