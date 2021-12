Al Grande Fratello VIP è stato mostrato l’ennesimo colpo di scena, vero o finto che sia Delia Duran ha baciato un altro uomo. Se in un primo momento Alex Belli sembra averla presa bene, nella notte l’attore ha perso le staffe.

Durante l’ultima puntata, inoltre, è stato svelato ai concorrenti che il Grande Fratello VIP sarà prolungatosi fino al 14 marzo. Per molti è arrivata la crisi nera e Alex Belli ne ha discusso con Soleil Sorge:

L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì.

Insomma, l’attore di Centovetrine sembra proprio essere ad un bivio e ha continuato:

Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del C, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono. Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre.

I primi dubbi su Delia Duran si fanno sentire, sembrerebbe che quelle foto alla fine hanno smosso qualcosa in lui, ma soprattutto l’assenza della moglie: