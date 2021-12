Delia Duran beccata a baciare un altro uomo: ecco la reazione di Alex Belli

Ieri sera in puntata al Grande Fratello Vip sono state mostrate ad Alex Belli alcune foto della moglie Delia Duran intenta a baciare un altro uomo fuori dalla casa. Ma chi si aspettava una reazione da parte dell’attore, è rimasto deluso. Alfonso Signorini dopo aver parlato del rapporto tra Alex e Soleil ha invitato l’uomo a restare in salone da solo. Qui gli sono stati mostrati gli scatti bollenti del bacio tra Delia ed un uomo misterioso.

Fonte: web

“Conosco talmente bene Delia e la sua parte erotica che so perfettamente che questi baci sono finti, Delia devi fare ben altro per ingelosirmi” – chiosa Alex.

Delia Duran bacia un altro uomo, per l’attore si tratta di un bacio finto

Poi dopo che Alfonso gli ha chiesto di commentare ciò che ha visto, l’attore ha detto:

“Dai questi fake gossip che io odio, non li ho mai fatti in tutta la mia vita, io vivo in una bolla ma sono vero, quando vorrai venire qua e capire davvero quello che sono io, invece di fare queste cose. Anche il confronto con Soleil era super indisponente e tu non sei così, quando sei vera vinci”:

Insomma più che dalle immagini, Alex si mostra infastidito dalla modalità con cui crede che Delia gli abbia voluto mandare un messaggio nella casa.

“Calcola che io quando vedo questo, ci sono tante intenzioni, potrebbe anche essere il fatto di mandarmi un messaggio, qua sto vivendo una cosa che è molto pura, quello che sento per Soleil è molto puro, voglio testimoniare questa cosa che è quello che sento nel cuore. Non c’è nessuna complicità in questi baci che vedo, è un ragazzo che non è il tipo di Delia, vorrei solo che lei venisse qui in modo tale che lei possa capire quello che stiamo vedendo, per riaprire il nostro cuore” – gli risponde Alex.