Alex Belli è stato un assoluto protagonista del Grande Fratello VIP 6. Il concorrente ha fatto molto discutere per i suoi atteggiamenti all’interno della casa, in particolare con la bella influencer Soleil Sorge.

L’attore di Centovetrine è stato accusato dai telespettatori di aver inscenato tutto, complice la moglie, Delia Duran. Il motivo di tale finzione, sempre secondo opinionisti e telespettatori, è avere solo un po’ di popolarità.

Alex Belli, però, ha sempre rispento tutte le accuse, sostenendo di essere davvero legato alla coinquilina, ma di amare profondamente anche sua moglie Delia. Ora, come riporta Isa e Chia, l’attore ha confessato le bugie dette nella casa:

Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire.

Inoltre, l’ex concorrente squalificato per non aver rispettato le distanze di sicurezza, ha commentato l’ingresso di Alessandro Basciano, legato sia a Sophie Codegoni che alla sua amica del cuore:

Io li chiamo gli “acchiappaclip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce.

L’attore ha spiegato perché ha deciso di interrompere il gioco e tornare dalla moglie: “Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia fra uomo e donna è possibile ma, nel nostro caso, complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale. Siccome siamo grandi, puoi cedere, ma devi essere consapevole che la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via. Quando ho sentito il mio assistente di studio che mi ha detto: “Delia sta male, è dimagrita. Ha cominciato a prendere la cosa in un altro verso”, ho comunicato a Sole che sarei uscito, e lei è entrata in crisi.”