Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito alla nascita e fine di alcune relazioni. In questa edizione a tenere banco è stata quella tra Alex Belli e Soleil Sorge. Questo rapporto ha tenuto tutti attaccati allo schermo per vedere le varie evoluzioni. Un rapporto difficile visto che entrambi erano sentimentalmente impegnati.

Fonte Studio GF Vip

A creare ancor più scompiglio e interesse sono stati i confronti in trasmissione tra Alex, Soleil e la moglie dell’attore Delia Duran. Da pochi giorni l’attore è uscito dal programma per squalifica. Il rapporto con la sua dolce metà sembra essere totalmente recuperato. Tutti questi eventi e alcuni atteggiamenti di Alex hanno fatto pensare a molti fan del GF Vip che tutto fosse preparato e recitato.

Questi dubbi hanno messo in azione gli esperti di gossip. E le scoperte effettuate da queste persone hanno dell’incredibile. Sembrerebbe infatti che Delia e Soleil si conoscono da già da tempo. Infatti le due donne avrebbero un uomo in comune nella loro vita. E non si sta parlando di Alex. Il soggetto in questione si chiama Lucas Peracchi. Il ragazzo è già noto per aver partecipato a Uomini e Donne.

La sua esperienza nella trasmissione è finita in malo modo. Infatti Maria De Filippi dopo aver scoperto varie bugie raccontate alla redazione ha cacciato fuori Lucas dalla trasmissione. Dopo questa sua esperienza televisiva Il ragazzo si è dedicato allo sport diventando uno stimato personal trainer. Lucas è stato l’allenatore privato sia di Soleil Sorge che di Delia Duran.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Questo fa pensare sempre di più che le donne si conoscessero ben prima della trasmissione. Dopo questa scoperta i fan sono ancora più convinti che si è trattato di una farsa del tutto concordata tra i protagonisti. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se ci saranno nuovi elementi per chiarire la veridicità di questa “relazione a tre”.