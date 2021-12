Dopo l’addio turbolento della scorsa settimana era inevitabile che ieri in puntata al Grande Fratello Vip si tornasse a parlare della vicenda Alex Belli – Soleil Sorge. I due hanno avuto un faccia a faccia con la presenza anche della madre di Soleil che ha gioito quando Alex ha lasciato la casa, probabilmente non fidandosi dei suoi sentimenti nei confronti della figlia.

La madre di Soleil ha incontrato la figlia ed ha esordito dicendo: “Ti amo, quanto vorrei abbracciarti. Vederti piangere mi fa soffrire, amore. Non meritavi questa delusione, ma sappiamo che sei forte. Ti amano tutti fuori da qui. Mi spiace il teatrino su mia figlia, sono contento che sia finito”. A quel punto è intervenuto Alex: “Io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Mia moglie in questo momento non sta bene, dobbiamo recuperare il nostro rapporto”.

Fonte: Mediaset

Soleil si conferma persona forte ed ha replicato dicendo: “Resterà un tesoro, tutto quello che ho vissuto mi è piaciuto ma mi ha aperto gli occhi su certe cose che non mi sono piaciute. Andrò avanti e sono felice di farlo con un punto in più”.

Alfonso Signorini a quel punto ha chiesto: “La domanda che tutti si fanno è “lei è una donna ferita perché si è accorta probabilmente che non valeva la pena arrivare fino a quel punto e l’ha fatto con l’uomo sbagliato”. La risposta di Soleil Sorge: “Sono ferita come amica, non come donna. Quello che ho fatto come donna non è stato fatto con la persona sbagliata. Rifarei tutto”.

Dopo che la madre della ragazza è andata via, Alex ha voluto ribadire che non ha fatto alcun teatrino nella casa. “Sole, a me non mi frega niente di fare teatrini e non me ne frega niente di fare nient’altro. Non ho assolutamente alcun tipo di teatrino in corso e basta”.