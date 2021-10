La madre di Soleil Sorge Wandy Kay è intervenuta dalle pagine del settimanale Chi per difendere sua figlia dalle accuse che in casa gli stanno rivolgendo, soprattutto da quella di razzismo dopo la famosa frase della scimmia che ha fatto indignare la maggior parte dei concorrenti.

La donna, che abbiamo avuto modo di conoscere a Pechino Express dove partecipò insieme a sua figlia, difende e ritratta le accuse di razzismo nei confronti di sua figlia.

“Mi offende a morte quello che è stato montato contro di lei: Ainett è stata fuori luogo, ha fatto la vittima” – ha detto. “È stata messa in croce come nessun altro, solo per dei pregiudizi nei suoi confronti”.

Madre di Soleil, la confessione su Gianmaria

Poi inevitabile l’argomento Gianmaria Antinolfi con cui Soleil ha avuto un flirt fuori dalla casa. Wandy sostiene che l’imprenditore napoletano sia stato davvero ossessionato dall’influencer tanto da mandare continui messaggi anche a lei.

“Dopo un incontro a Roma ha continuato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil, tanto che ad un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram. Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti” – ha svelato.

E quindi gli chiede il giornalista, chi potrebbe essere un possibile uomo ideale per Soleil nella casa del Grande Fratello Vip?

“Aldo Montano è troppo grande, Alex Belli è una bandiera al vento, anche se è carino e amichevole con lei, ma finisce lì” – la sua opinione.

Intanto tiene banco nella casa la vicenda del trio Gianmaria, Soleil e Sophie. Dopo lo scontro avvenuto in puntata la Codegoni ha voluto specificare:

“Ieri mi hanno chiesto se avevo fatto pace con Soleil, io ho detto chiaramente che non ho fatto pace con lei e che per educazione parlo con tutti. A oggi, dopo quello che è successo, Soleil non sarà mai una mia amica. Ci ho provato, ma è una persona che non stimo più. Se vuoi umiliare e giocare con Gianmaria fallo, ma con me non glielo permetto perché non sono né fessa né comodino come dice lei” – ha detto ad Alex Belli.