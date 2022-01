Alex Belli è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il flirt con Soleil Sorge nella casa ha fatto parlare per settimane fino all’epilogo con la squalifica per il mancato rispetto delle norme anticovid. Oggi a tenere banco è anche Delia Duran che probabilmente la prossima settimana entrerà nella casa di Cinecittà come nuova concorrente creando di sicuro scompiglio.

Ma Alex nonostante non sia più in casa non fa mancare occasione per far parlare. Lo ha fatto grazie a dei tweet apparsi sul suo profilo ufficiale dove ha criticato la scelta del reality di continuare a parlare di lui anziché concentrarsi sui protagonisti attuali.

Fonte: web

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?? -:)” – ha scritto. Poi con un secondo tweet ha criticato i protagonisti del GF attuali definendoli uomini beta e non alfa come lui.

“La verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!”

In occasione della fine dell’anno l’attore aveva anche condiviso un lungo video titolato: “This is GF Vip ’21, alchimie artistiche”. I protagonisti della clip sono proprio Alex e Soleil nei momenti salienti del loro percorso nel reality, dall’ingresso in Casa ai primi abbracci, sino ai baci passionali che si sono scambiati in diverse occasioni.

Il tutto è ovviamente stato scritto prima della puntata di ieri sera dove Alex è tornato nella casa per un confronto con Alessandro Basciano. L’incontro a dire il vero si è rivelato molto duro con Alfonso Signorini che più volte ha dovuto invitarli alla calma. “Sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita” – così Alessandro Basciano ha sbottato contro l’attore.