Alex Belli contro Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: “Sei incoerente”

Soleil Sorge dopo Grande Fratello Vip e La Pupa e Secchione è pronta anche a sbarcare in Honduras dove diventerà naufraga all’Isola dei Famosi, pare per una settimana.

L’influencer insieme a Vera Gemma sbarcherà sull’isola per portare un po’ di scompiglio al gruppo. Il suo approdo era atteso per lunedì scorso ma è stato rimandato. Soleil si trova già in Honduras e tutto lascia presagire che a giorni entrerà in scena.

Intanto Alex Belli è tornato a parlare di Soleil e del suo rapporto con lei. L’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ospite a Isola Party ha criticato l’atteggiamento incoerente della giovane influencer.

Alex Belli accusa Soleil Sorge di incoerenza

“Sole, non ci manchi assolutamente. Sei veramente un’incoerente, pazza, anzi ti do una news flash: dei tuoi click non mi frega niente” – ha detto Alex.

Fonte: web

L’ex gieffino ha poi aggiunto a riguardo lo screzio avuto con Soleil nei giorni scorsi sui social: “Questo screzio in verità è una ca*ata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”.

A quel punto è intervenuta anche Delia Duran che ha detto: “Nonostante tutto le vogliamo bene”.

Insomma dopo la bella amicizia scaturita nella casa del Grande Fratello Vip il tira e molla tra Alex Belli e Soleil prosegue.