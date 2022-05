Continuano a passare i giorni in Honduras per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, tra i morsi della fame, il caldo e le punture di insetti. L’atmosfera diventa sempre più tesa e i litigi sono all’ordine del giorno.

Di recente, ad attirare l’attenzione dei fans del reality è stata una discussione che ha riguardato Delia Duran e Nicolas Vaporidis. La moglie di Alex Belli è molto amica di Lory Del Santo e per questo motivo, durante la puntata andata in onda venerdì, ha deciso di intervenire in sua difesa.

Il risultato, però, sicuramente non è stato quello che la modella si aspettava. Nel corso della settimana passata Nicolas e Lory hanno discusso pesantemente. L’attore è arrivato ad accusare la sua rivale di essere falsa e di sparlare alle spalle degli altri concorrenti.

È proprio in risposta a queste accuse che Delia ha cercato di intervenire, prendendo le parti della Del Santo. La Duran ha iniziato ad attaccare Nicolas ma alla fine non ha rimediato altro che una figuraccia. Queste le parole della ragazza: “Vorrei dirti che è un piacere conoscerti, ma non è un piacere per le brutte parole che hai usato con Lory Del Santo”.

“Ti reputavo una persona intelligente, invece di trovare un punto di incontro con Lory, pensavo fossi una persona ottimista, invece hai dimostrato di essere una persona pessimista”.

“Datti una regolata. Mi sono domandata: ma non è che questo teatrino lo stai facendo perché hai paura di Lory che ha già vinto un edizione dell’isola?”.

L’attore ovviamente non si fa prendere alla sprovvista e subito replica a tono alle parole di Delia: “Io ho offerto del cibo a Lory dopo la vittoria della prova ricompensa, lei invece mi ha escluso dal cibo perché non si è ricordata del mio gesto, forse dovresti guardare meglio il programma… Ciao bella”. Subito in studio esplode l’applauso del pubblico per Vaporidis. Nel frattempo la padrona di casa Ilary Blasi ride sotto i baffi e decide di non intromettersi: “Io non mi impiccio vedetevela voi”.