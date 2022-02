Barbara D’Urso nel corso della puntata di ieri ha mostrato un video che Alex Belli aveva poco prima condiviso su Instagram. L’ex gieffino si mostra intento, nel suo salotto di casa, a suonare il pianoforte con in braccio il suo cagnolino.

La didascalia cita così: “La musica è guarigione e liberazione”. Si scatenano le polemiche nello studio di Barbara D’Urso. Le opinioniste hanno molto da criticare.

La prima è Enrica Bonaccorti, che sentenzia: “Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora”.

Fonte studio pomeriggio 5

Rossana Cancellieri aggiunge: “Ma chi gli scrive i testi? Io di Alex Belli non mi fido, secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!”.

Una sola voce corre in difesa di Alex Belli, è Carmelo Abbate: “Enrica e Rosanna insieme sono due iene!”. In studio le frecciatine al vetriolo, però, non si placano: “Ma è playback? Guarda che espressione intensa”.

E poi: “Il cagnolino per ottenere like!” e “Alla fine si scopre che a suonare in realtà è il cane!”. Arriva immediata la risposta dell’attore. Infatti, poco dopo la puntata, Alex pubblica un video in cui lo si vede chiaramente suonare e cantare la canzone: “Il mio canto libero sei tu” di Lucio Battisti.

Il commento dell’ex gieffino è stato: “Barbara ti dedico un pezzo perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste”. Cancellieri e Bonaccorti avvisate. È arrivata una pioggia di commenti sui social. Ma in fin dei conti nel bene o nel male purché se ne parli.