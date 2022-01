Alex Belli e Delia Duran abbandonano la diretta: caos in studio

Finale di puntata movimentata al Grande Fratello Vip ieri sera. Ancora una volta a rubare la scena sono stati Alex Belli e la moglie Delia Duran. Poco prima c’era già stato un violento litigio tra i due. Delia collegata dall’albergo dove sta facendo la quarantena prima di entrare nella casa del GF il prossimo venerdì come nuova concorrente, ha annunciato in diretta di essersi presa una pausa da Alex.

“Alfonso, vi posso dare un news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Una scelta forte poco prima di entrare nella casa a questo punto da single. Lei pensa che l’esperienza al GF la aiuti a capire cosa fare in futuro. Sembrava finito lo scontro e invece il finale è stato inaspettato. Alfonso Signorini aveva chiesto a Delia di entrare in studio per un saluto a fine puntata. Lei inizialmente aveva accettato, poi ha dato buca preferendo non comparire.

Di ritorno dalla pubblicità però anche Alex Belli ha abbandonato lo studio. Signorini ha chiesto aiuto a Biagio D’Anelli: “È fuori e non vuole entrare”.

Poi alla fine Alex ha deciso di comparire: “Ero dietro le quinte ma dopo che ho sentito la reazione di delia anche per me non aveva senso rientrare”. Il conduttore ha commentato dicendo: “Delia è incavolata nera”. E Alex: “Ne prendo atto”. Appuntamento alla prossima puntata con l’ingresso di Delia nella casa e forse nuovi litigi.