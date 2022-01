GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana: un bacio dal vetro. L’appello della Trevisan

Una puntata colma di colpi di scena quella andata in onda ieri sera del GF Vip. Abbiamo assistito al ritorno nella casa di Biagio D’Anelli. L’uomo appare molto emozionato e felice di poter incontrare la sua Miriana Trevisan. Non è stato possibile, per l’ex gieffino fare la quarantena preventiva richiesta, perché i contatti con i concorrenti siano considerati sicuri al 100%, e per tale motivo l’incontro tra i due piccioncini, è avvenuto attraverso il vetro.

Fonte studio GF Vip

Un abbraccio virtuale ricreato da delle braccia di plastica appositamente montate per poter permettere a tutti un contatto in estrema sicurezza. Biagio, commosso, abbraccia la Trevisan e guardandola negli occhi le dice: “La mia parola le tengo fede perché, veramente, ho provato delle cose pazzesche. Trenta giorni sembrano pochi fuori ma qui, noi lo sappiamo, sembra un’eternità”.

“Se due persone si ascoltano, si raccontano… Non perdere tempo in discussioni inutili, hai un’ottima storia da raccontare, ricordati che è un gioco, divertiti e sorridi sempre che sei pazzesca. Sono disposto a fare 800 quarantene solo per sentire il tuo respiro”.

Fonte studio GF Vip

Miriana lo guarda con occhi sognanti e si lascia andare ad un lunghissimo bacio, separato purtroppo dal vetro del box dove D’Anelli è chiuso. Dopo essersi scambiati parole dolcissime, sguardi complici e baci come quelli dati allo specchio la showgirl torna in salone, con aria sognante.

Miriana, dopo aver ricevuto il sostegno dei suoi compagni e dei suoi amici all’interno della casa, sente risuonare l’intervento di Alfonso Signorini che chiede, spezzando il momento con un po’ di sarcasmo: “È stata bella la pomiciata sul vetro?”. La Trevisan risponde anche lei con un tocco di ironia: “Sì, bellissima! Il vetro era ben pulito e disinfettato”. Insomma, un incontro davvero speciale, anche se limitato dalle restrizioni anti virus. Chissà che fuori dalla casa non sbocci davvero un nuovo amore.