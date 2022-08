Alex Belli e Delia Duran tornano in tv: ecco cosa faranno

Per la coppia terminato il periodo sabbatico e sarebbero pronti a tornare in televisione.

Alex Belli e Delia Duran sono un po’ usciti dai radar in questi mesi dopo il clamore mediatico dovuto alle famose vicende del Grande Fratello Vip.

Come tutti ricorderanno Alex Belli nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si avvicinò molto alla collega Soleil Sorge scatenando le ire della compagna Delia che poi finì anche lei nella casa.

Il risultato fu che per settimane il gossip nostrano venne monopolizzato dalle vicende di questo trio sia nella casa che fuori dalla casa.

Fonte: web

Poi d’un tratto Alex Belli ha deciso di uscire un po’ dai radar. Lui stesso aveva annunciato di volersi prendere un anno sabbatico lontano dai riflettori televisivi. E a quanto pare questo periodo di riposo sta per finire.

Stando alle indiscrezioni di The Pipol TV ben presto Alex Belli e Delia Duran torneranno in televisione come concorrenti di un nuovo reality show.

Stiamo parlando di Pechino Express che rivedremo nel palinsesto di Rai Due soltanto nel 2023. Ma come si sa le riprese del programma inizieranno molto prima. Per questo sia Alex che Delia tra poco potrebbero già entrare a far parte del reality condotto da Costantino Della Gherardesca.

Ancora nessuna notizia ufficiale ma sembrerebbe che Delia e Alex siano ad un passo dal diventare coppia ufficiale della nuova edizione di Pechino Express.

In attesa di conoscere il cast ufficiale, stanno circolando anche altri nomi. Sembra che tra le coppie potrebbe esserci anche quella composta da Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi. I due hanno legato moltissimo all’Isola dei Famosi e sarebbero disposti a godersi insieme questa nuova avventura.

Altra papabile coppia potrebbe essere quella composta da Paola e Chiara, il famoso duo che fece ballare tutta Italia a fine anni 90. O le tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone che dopo aver appeso la racchetta al chiodo potrebbero provare questa nuova avventura.