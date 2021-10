Pechino Express, paura per Costantino Della Gherardesca: lo scatto sulla. sedia a rotelle che ha fatto preoccupare i fan

Una foto condivisa da Costantino Della Gherardesca sta facendo preoccupare i fan di Pechino Express. In questi giorni il conduttore si è fatto immortalare in procinto della partenza verso il Medio Oriente dove verrà registrato il programma che tornerà in onda su Sky nel 2022. Ecco il motivo per cui il conduttore è apparso sulla sedia a rotelle.

Nelle scorse ore Costantino Della Gherardesca ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae mentre è in partenza verso il Medio Oriente. Nella foto in questione, il conduttore di Pechino Express appare sereno e scherzoso, anche se ai fan non è passato inosservato un dettaglio importante.

Nell’immagine, infatti, Costantino Della Gherardesca appare seduto su una sedia a rotelle. Una situazione che ha fatto preoccupare non poco tutti i fan di Pechino Express i quali si sono chiesti cosa fosse successo al conduttore del fortunato reality.

Lo scatto di cui stiamo parlando, però, è stato accompagnato da una didascalia in cui Costantino Della Gherardesca spiega il motivo per cui si trova sulla sedia a rotelle. Queste sono state le sue parole:

Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta. Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobrachialgia e connessi fastidi ortopedici di cui dimentico il nome.

Dopo di che, il conduttore di Pechino Express ha aggiunto:

Non chiedetemi altro: è successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane Pechino Express. Infatti, sono all’aeroporto perché sto partendo per le riprese della nuova edizione.

Per chi non fosse a conoscenza, la cerviobrachialgia è una condizione che causa dolore al collo, alle spalle e alle braccia. Il dolore, inoltre, può interessare anche le dita della mano.

