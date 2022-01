Nelle ultime ore, sopra la Casa del Grande fratello Vip 6 è sorvolato un aereo con una dedica dei fan per Soleil Sorge e Alex Belli: “Solex its real always connected.” – si legge.

Un gesto che ha portato da una parte contentezza a Soleil, ma dall’altra ha gettato sconforto su Delia Duran, moglie di Belli, che tra le lacrime ha dichiarato: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo. Basta, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro. Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

Fonte: web

Alex Belli che era ospite a Casa Chi ieri sera, ha appreso la decisione della moglie di chiudere il rapporto con lui in diretta ed è rimasto di stucco. Dichiarazione che gli ha procurato un repentino cambiamento umorale, infatti dalle risate è passato alla rabbia.

“Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi sull’aereo dei fan” – ha detto.

E ancora: “La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni. Non è questo. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità. Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo.” “Fai le tue scelte e segui il tuo cuore io ti seguirò nel bene e nel male” – ha scritto poi Alex Belli sui social. Sicuramente se ne parlerà nella puntata di venerdì.