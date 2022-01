La puntata del GF Vip andata in onda ieri su canale cinque è stata caratterizzata da colpi di scena, scontri e confronti. Soleil Sorge si è ritrovata in un nuovo faccia a faccia con Delia Duran, per il triangolo amoroso con Alex Belli. Una situazione che ormai va avanti da diversi mesi e che getta sempre più ombre sulla verità.

Ma le cose sembrano essere sfuggite di mano a tutti i protagonisti della storia e, in particolar modo a Soleil. Arriva una rivelazione che dà l’impressione più di una confessione liberatoria: è quella che l’Influencer ha fatto ieri sera, al termine della puntata, a Nathaly Caldonazzo. Terminata la diretta con Alfonso Signorini, Nathaly si ritrova a parlare di ciò che è appena accaduto con la Sorge e pare abbia le idee abbastanza chiare: “Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici. Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?”.

Bene, forse per la prima volta arriva la domanda chiara e diretta, senza troppi giri di parole. Soleil questa volta sembra non avere più le forze di sorreggere il peso di ogni malinteso e spiega: “Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip” ha sbottato. Poi però prosegue e rivela la sua verità “Lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Tra noi è nata un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo. Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero. All’inizio non c’era malizia e ci raccontavamo delle nostre storie d’amore e cose private”.

L’influencer pare avere le idee chiare. Questi giorni forse le sono serviti per far ricongiungere al meglio i tasselli di questo intricato puzzle: “Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo. È cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose. Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei”. Una vera e propria confessione, che lascia la Caldonazzo in silenzio e propensa all’ascolto: “Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti, sarebbe stato tutto molto più forte. Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte?”.

Su Delia, Soleil invece non ha dubbi. La compagna di Alex Belli finge di stare male: è solo alla ricerca di notorietà e del marito poco le importa. “Lei non è davvero ferita, sta recitando” dice Soleil, aggiungendo: “Una donna ferita non entra qui a cercare vendette o proporre confronti con il marito. Se vuoi parlare con il tuo compagno lo fai in privato. Quindi non credo a quello che dice adesso. E poi parliamo di come si è comportata con Alex? L’ha umiliato, denigrato e fatto finte paparazzate, si descrive da sola per quello che ha fatto”.