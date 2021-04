Alex Belli e Akash caos a Domenica Live. L’ex naufrago minaccia di andarsene

Ieri pomeriggio a Domenica Live si è parlato di Akash Kumar e del dubbio se si sia sottoposto ad un intervento chirurgico agli occhi o meno. In collegamento con lo studio c’era anche Alex Belli, amico del modello, ma ciò che ne è venuta fuori è stata una vera e propria lite tra i due.

Fonte: Mediaset

Il modello ha parlato a lungo delle accuse che gli sono state rivolte, in particolare portando prove sul fatto di non aver mai ritoccato il colore dei suoi occhi, come invece sostenuto nel corso degli ultimi mesi da diversi volti noti. Parlando con Alex Belli, Akash ha perso la sua calma e si è mostrato molto ferito dal fatto che l’attore non lo abbia difeso.

“Intanto grande look… Sembri un tronista! Tu sei venuto qui e hai detto che avrei dovuto dire se l’ho fatto l’intervento o meno…” – ha detto.

Quando poi Alex Belli ha cercato di dire la sua stoppandolo, ecco che il modello si è scaldato minacciando anche di lasciare lo studio.

Fonte: Instagram

“Mi lasci parlare o vado via? Sono quattro anni che mi fotografi per un brand, tu puoi dire che gli occhi sono i miei […] Se sono bello non è colpa mia” – dice riferendosi al fatto che Alex Belli lo conosca da anni e che lo ha sempre visto con gli occhi azzurri.

Fonte: Mediaset

Belli ha cercato in tutti i modi di spiegare le sue ragioni, aiutato dalla d’Urso. L’attore, infatti, ha dichiarato di non averlo mai attaccato per il colore degli occhi e di aver ammesso di credere al fatto che siano naturali. L’impressione è che Akash ci stia anche marciando sulla questione dei suoi occhi. Sono settimane che si alimenta il sospetto che si sia rifatto le pupille, ma non si arriva ad una conclusione. Vanno avanti solo nuove puntate sull’argomento, che non possono che far piacere al modello.