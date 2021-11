Alex Belli in questo periodo sta davvero facendo parlare troppo di sé, non in modo positivo. L’attore nella casa del Grande Fratello VIP è stato attaccato su più fronti.

La relazione con Soleil Sorge, la discussione con Aldo Montano e le infelici frasi sulla disabilità di Manuel Bortuzzo. Ora, a parlare è la prima moglie dell’attore Katarina Raniakova (e forse attuale moglie).

Dopo alcune segnalazioni a Deianira Marzano, sarebbe emerso che Delia Duran e Alex Belli non sono davvero sposati. A scrivere all’influencer è stata proprio la donna che ha chiaramente ribadito che i due non sono divorziati:

Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque.

Anche Mila Suarez aveva messo la pulce nell’orecchio, l’ex compagna dell’attore sembra che sapeva tutto:

Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo.

Al momento Alfonso Signorini non ha fatto emergere questo “piccolo” dettaglio. Chissà quando affronteranno il discorso e se lo affronteranno. Staremo a vedere durante le prossime puntate.