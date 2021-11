Alex Belli è stato il personaggio più discusso della casa del Grande Fratello VIP questa settimana, anche questa volta l’attore è riuscito ad accendere i riflettori su di sé. Ora, Mila Suarez ha rotto il silenzio, nonostante la diffida e ha spiegato la natura dei messaggi che le arrivano.

Non molto tempo dopo l’ingresso dell’ex compagno nella casa di Cinecittà, la donna aveva messo in guardia tutti. Alex Belli non sarebbe davvero quello che vuole far apparire, ora Mila Suarez torna a parlare e spiega il motivo di tanta “cattiveria”:

“Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione’. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero. Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme.”

E ora, ha anche aperto il vaso di Pandora: Alex Belli non sarebbe neanche sposato, le nozze sono architettate:

Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo.

La donna non torna sui suoi passi, ed è convinta che è in cerca solo di visibilità: