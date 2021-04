Caso assolutamente strano da Barbara D’Urso, Alex Belli e Delia Duran sono spariti. A lanciare l’allarme è stata la conduttrice in persona che, durante l’apertura della puntata, a spiegato al grande pubblico l’inconveniente a cui stavano per andare incontro.

Barbara d’Urso con grande preoccupazione ha fatto sapere che: “Avremmo dovuto avere ospite qui Alex Belli, ma non si è presentato”. I fatti però sarebbero strani in quanto la coppia non ha mai dato buca ad un invito.

Sia l’attore che la modella hanno sempre risposto al telefono della conduttrice, ma questa volta hanno dato forfait. Come mai? Barbara D’Urso ha continuato spiegando:

Avevamo già organizzato tutto ma Alex non risponde al telefono da stamattina, così come non risponde la sua fidanzata Delia. Siamo preoccupati perché lui è sempre puntuale e preciso. Sono tornati da settimane dalle Maldive, ora sono in Italia ma non rispondono. Non sto scherzando.

I due non hanno risposto per tutto il tempo tanto che la donna, visibilmente preoccupata, ha continuato a chiedere di loro durante il corso della puntata: “Ancora non abbiamo notizie di Alex Belli? Sono preoccupata, perché non risponde al telefono e non risponde neanche la sua fidanzata”.

Delia Duran e Alex Belli stanno bene

Non è ancora chiaro cosa sia successo con l’appuntamento in studio a Pomeriggio Cinque, ma la coppia sta bene e sono felicemente insieme sui social. Se è vero che sul profilo di Alex Belli non ci sono nuove storie e post, la sua fidanzata circa 15 ore fa è tornata sui social postando un momento giocoso tra il ragazzo e il loro cagnolino.

L’allarme è assolutamente rientrato, almeno per i fan della coppia, ma come l’ha presa Barbara D’Urso? Alla conduttrice non si dà mai buca, perdonerà la coppia?