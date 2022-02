Alex Belli e il desiderio di un figlio: “Ci abbiamo provato, devo rassegnarmi”

Alex Belli ormai da anni spera di realizzare il suo più grande sogno ovvero quello di diventare padre per la prima volta

Alex Belli e il suo desiderio di un figlio ha sorpreso tutti i telespettatori durante la sua intervista a Verissimo lo scorso sabato. Un momento davvero delicato per l’ex gieffino che ha raccontato una parte della sua vita che in molti non conoscevano.

L’attore sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip continua ad essere al centro di dichiarazioni e indiscrezioni pungenti e inaspettate. Durante la sua ultima intervista, Alex ha aperto il suo cuore confessando il forte amore che prova sia per sua moglie Delia Duran che per la sua amica Soleil Sorge.

Un amore che lui stesso ha definito libero e senza pregiudizi nonostante gli innumerevoli attacchi ricevuti dai social e dagli stessi concorrenti del reality. Nonostante questo però, Alex Belli ha svelato a Silvia Toffanin il suo grande desiderio di diventare padre e di quanto abbia provato svariate volte a realizzarlo.

Le dichiarazioni dell’attore hanno così messo in mostra un lato del suo carattere molto più fragile rispetto a quello che tutti sono abituati a vedere in tv. Così con il volto triste e affranto, Alex ha svelato una parte della sua vita molto delicata e difficile.

Alex Belli racconta a Verissimo il desiderio di un figlio

Intervistato da Silvia Toffanin l’ex gieffino ha confessato il desiderio di volere un figlio e di averci provato più e più volte con Delia Duran. Lo stesso infatti, ha così affermato: “Ci ho provato tanto nella mia relazione precedente ed è un progetto di vita con Delia, sono alla soglia dei 40 anni e alla fine la cosa più importante è costruire un futuro, una famiglia”.

“I figli per me sono un obiettivo importante. Con lei abbiamo sin da subito desiderato un figlio. Oggi ci sono tanti modi, io ci sono passato e sono molto dolorosi anche a livello psicologico, si passa dalla speranza alla delusione e poi alla frustrazione”.

“Forse nella vita bisogna anche rassegnarsi ed accettare che è così” prosegue Alex davanti a Silvia Toffanin. Alex Belli ha così svelato una parte di sé che molto spesso non esce e che all’interno del Grande Fratello Vip ha raccontato solo a pochissime persone.