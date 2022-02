Grande Fratello Vip, Alex Belli rivela: “Delia ho un colpo di scena per te. Preparati”

Nella puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, si parla ancora una volta del triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Soleil però questa volta cerca di mettersi un po’ in disparte. Quindi al centro della scena rimane Delia, che in super led continua a confrontarsi in questa eterna soap con suo marito Alex Belli.

Fonte studio GF Vip

La Duran conferma di voler chiudere la sua relazione con Alex. L’attore invita la gieffina a riflettere e dare peso alle sue parole e i suoi atteggiamenti. Tutto ha un peso amplificato dentro le mura della casa. Poi arriva il famosissimo: ‘Colpo di scena’, la frase riportata su Twitter da Belli, scritta da Soleil, nella lettera a lui dedicata.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo al Grande Fratello Vip. La Duran inizia con queste parole: “La mia scelta è questa e se lui dice che il destino ha voluto questo, allora ben venga. Nella mia testa che percentuale c’è di ritornare con Alex? Nella mia testa? È difficile rispondere. Devo confrontarmi con lui, però per il momento ho già la mia risposta e la mia decisione. La mia decisione è di lasciarlo”.

Alfonso Signorini gira il dito nella piaga e tira fuori l’ultimo tweet dell’attore. Infatti l’ex gieffino ha da poco pubblicato per intero, tutta la lettera di Soleil con un titolo: Aspettando il tuo colpo di scena.

Ma lui assicura che in realtà la frase, è dedicata alla sua compagna, e non alla Sorge. “Io sto aspettando il tuo colpo di scena, ma è riferito a te, Delia. Non è riferito a Soleil. Il mio colpo di scena? Il mio colpo di scena ce l’ho in canna. Io accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro”.

Poi prosegue: “Sai quanto adoro le montagne russe che mi fai vivere, da quando ci conosciamo, l’unica cosa che ti dico è che tu abbia rispetto per quello che noi abbiamo combattuto. Senti le parole che ha detto Manila”.

E in fine: “Sappi che con tutto quello che fai tu lo stai provando, prende una valenza esponenziale. Tutto quello che tu vivi è una bolla, tutto quello che tu vivi è in quella bolla”.