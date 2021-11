Nella casa del Grande Fratello VIP, dopo due mesi di convivenza, gli equilibri crollano e anche gli animi si scaldano. Quando a perdere la pazienza è Katia Ricciarelli però, gli occhi e le telecamere sono puntate.

Questa volta la cantante si è sentita direttamente attaccata dal coinquilino Alex Belli che avrebbe avuto un atteggiamento strafottente nei confronti di alcune sue opere.

Alex Belli se ne sarebbe andato nel momento in cui gli autori avrebbero passato la canzone di Katia Ricciarelli. L’attore si sarebbe messo in giardino ad ascoltare altra musica e a ridere e schiamazzare. Katia Ricciarelli ha così sbottato:

Quella era la Bohème cantata da me! Se tu senti una musica diversa da quella che ascolti di solito e io sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione. Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti. Non vi siete visti? Ridevate come pazzi, quindi non ridevate per la Bohème, fatalità. Dovete essere più educati. Perché devi gridare contro di me?! Io sono rimasta male, eravate qui a ridere e scherzare. Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricorda che ci vuole rispetto per la musica. non voglio sentire più un mio brano in questo programma, basta! Ma chi ti credi di essere? Scendi, tu, lui e le vostre str****te. E inizia ad abbassare la voce con me da adesso. Stavo cantando io e meritavo rispetto, smettila non sei educato. E non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via.