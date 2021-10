Impossibile non notare il bacio "semi appassionato" che si sono scambiati Alex Belli e Soleil Sorge: il loro commento

Nella casa del Grande Fratello VIP si sono creati i primi equilibri e anche le prime “coppie”. Ora, dopo Miriana Trevisan e Nicola Pisu, a far chiacchierare molto sono Alex Belli e Soleil Sorge.

I due sembrano essere molto affiatati e se per Delia Duran si tratta solo di un’amicizia qualcosa sembra essere quasi sbocciato. I due si sono baciati durante un freezer, ma non è sembrato a nessun un bacio innocuo.

Ovviamente non è passato inosservato e durante l’ultima puntata del reality show ci ha pensato Alfonso Signorini a smuovere un po’ le acque:

Questa è stata la settimana dei baci e il GF si è divertito. Ma scusate, mi fate rivedere il video? Perché tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio.

Alex Belli si è trovato in evidente difficoltà, tuttavia ha arrancato una risposta: “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità“.

Ben più serena è stata Soleil Sorge, la sua risposta infatti sembra essere stat un po’ una furbata: “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla. Se mi piace? Ma certo, nel senso che lo adoro.

Ma come l’avrà presa la moglie di Alex Belli? Ben presto ci aspettiamo un accesso confronto con Delia Duran!