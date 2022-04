Alex Belli e Soleil Sorge, nuova coppia a L’Isola dei Famosi? Le parole dell’ex gieffina

Alex Belli e Soleil Sorge potrebbero essere una nuova coppia a L’Isola dei Famosi? Questa è l’indiscrezione che negli ultimi giorni sta spopolando sui social lasciando i telespettatori senza parole.

I due ex gieffini nel corso degli ultimi mesi si sono dimostrati dei veri e propri protagonisti indiscussi del reality. Il loro legame speciale e le dinamiche create hanno tenuto banco all’interno della casa più spiata d’Italia e al centro dello studio facendosi amare ma anche odiare da milioni di telespettatori.

Ora che il reality show è finito da più di un mese, entrambi potrebbero prendere parte insieme a L’Isola dei Famosi. A porre questa inaspettata domanda nei confronti di Soleil Sorge è proprio Ignazio Moser durante l’intervista a L’isola Party.

L’influencer dopo aver trascorso lunghi mesi con Alex Belli ha così svelato il suo pensiero verso un possibile sbarco insieme nel reality condotto da Ilary Blasi.

Alex Belli e Soleil Sorge nuova coppia a L’Isola dei Famosi?

Soleil Sorge intervistata da Ignazio Moser a L’Isola Party ha detto la sua in merito ad una possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi in coppia con Alex Belli. È proprio l’influencer ad affermare: “Se farei L’Isola dei Famosi con Alex Belli? No dai mi è andata bene viverlo in casa per tutti quei mesi. Però devo essere onesta e sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola. Perché lui è una persona molto attiva e sa fare tutto”.

“Lui è molto bravo nell’arte dell’arrangiarsi e in tutte queste cose. Quindi secondo me potrebbe dare molto anche in questo reality. Però non con me ecco” prosegue Soleil Sorge a L’Isola Party. A differenza delle parole su Alex Belli, la ex gieffina ha svelato che avrebbe piacere di partecipare con Barù.

Soleil Sorge spiega così a Ignazio Moser: “Con Barù invece partirei domani per L’Isola. Mi vogliono in coppia con Sophie a L’Isola? Oddio non penso proprio che sarebbe una naufraga adatta. A lei piace tanto mangiare le schifezze quindi no. Sarebbe un’ottima compagna d’avventura, però mi dispiacerebbe troppo farla soffrire”.

“Ho un senso di protezione nei suoi confronti da sorella maggiore e credo che la farei soffrire a L’Isola. Poi se vuole farlo ci sto. E ora che ci penso sarebbe troppo divertente stare sull’Isola con Sophie, ma anche con Dayane. Dayane è perfetta per L’Isola, anche se nella sua non è durata troppo. Eppure, lei è una donna adatta a questo tipo di situazioni” termina la ex gieffina in merito ad un possibile suo sbarco.