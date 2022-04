Soleil Sorge non sa di essere ripresa: ecco cosa ha detto su Alex Belli

La giovane pare non poterne più di Alex Belli. Ecco cosa ha detto.

Soleil Sorge è stata vittima di uno scherzo de Le Iene nei giorni scorsi. Il video è stato mandato in onda durante la puntata del programma di ieri sera.

All’influencer è stato fatto credere di essere stata incastrata in una truffa di criptovalute per un valore di 5 milioni di euro. Nel bel mezzo sono intervenuti carabinieri, Interpol e la Sorge non credeva ai suoi occhi.

Ma durante lo scherzo, non sapendo di essere ripresa dalle telecamere, ha fatto anche una dichiarazione su Alex Belli. Gli è stato chiesto se la puntata de La Pupa e il Secchione con protagonista proprio Belli fosse già stata registrata (la puntata è andata in onda questa settimana ma è stata registrata due settimane fa ndr).

Soleil ha risposto in modo affermativo lasciandosi poi andare alla seguente espressione: “proprio non ne posso più di sto soggetto“.

Fonte: web

Insomma Soleil pare non sopportare proprio più le gesta di Alex Belli. E questa volta il suo commento sembra più che mai sincero, visto che non sapeva di essere registrata.

La puntata de La Pupa e il Secchione dove lei funge da opinionista è stata mandata in onda qualche giorno fa. Alex Belli è stato pupo per una notte con la facoltà di dare 5 punti bonus ad una coppia che si sarebbe distinta nel suo shooting fotografico.

E Belli ha scelto la stessa Soleil come musa ispiratrice delle coppie per i suoi scatti fotografici.

L’attacco di Cecilia Rodriguez a Soleil Sorge

Intanto Soleil deve incassare anche le parole di Cecilia Rodriguez che per un periodo di tempo è stata la cognata visto che Soleil era fidanzata con Jeremias.

Ospite a Casa Chi, Cecilia ha commentato il momento in cui il fratello e Soleil si sono lasciati:

“Io con Soleil non ho mai avuto un rapporto di amicizia, è stata mia cognata ma non siamo mai state amiche, andavamo anche d’accordo ma non abbiamo coltivato alcun rapporto. Quando si sono lasciati ero contenta”.