Ieri notte nella casa del Grande Fratello VIP è arrivato l’epilogo tanto atteso del triangolo amoroso: anche Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate.

Dopo qualche bicchiere di vino i tre hanno di nuovo dato spettacolo e questa volta le protagoniste erano le donne. Dopo vari scontri è arrivato il confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli.

Anche questa volta l’influencer non ci è andata leggera e ha sbottato contro l’attore:

A questo punto Alex vuole risposte già date in precedenza dalla ragazza:

E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me ciccia.