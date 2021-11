Nella casa del Grande Fratello Vip sembra che non si smetta mai di parlare dell’innominabile. Ovviamente, si tratta ancora una volta di Fabrizio Corona, l’uomo è stato tirato in ballo di nuovo da Alex Belli e Soleil Sorge.

Sembra che l’ex re dei paparazzi venga tirato in ballo in tutte le vicende: l’ingresso nella casa di Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani, le litigate tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Ora sembra che l’ex compagno di Nina Moric manipoli anche Delia Duran o almeno è quello che crede Alex Belli vedendola in prima serata:

Non è quella che io conosco. Di solito non si mette mai in competizione con le donne. Sta entrando in un trip sbagliato. L’unica persona che le può far capire che sta sbagliando sono io. Fuori lei ha ‘u pappace’, sì, ‘u pappace’ e più forte di questo ‘u pappace’ ci sono soltanto io. Perché Delia fa così? Ti spiego, perché a volere queste scenate è ‘u Papa’. Qui dietro c’è qualcuno sono sicuro. Sole non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio.

Soleil Sembra essere offesa dagli atteggiamenti di Corona fuori dalla casa perché andrebbero anche contro la sua persona e spiega: “In teoria lui era anche un mio amico“.

L’attore di Centovetrine ha concluso con un drama in vero stile soap opera urlando:

Non mi piace questo gioco qua, perché io sono altro. Lei mi conosce, vuoi far spettacolo va bene ma che spettacolo di m***a è quello? Io non faccio ste cavolate. Va bene l’ho detto ciao. Quella roba non mi rappresenta. Sono una persona istrionica e quello spettacolo non mi rappresenta. Lo dirò a tutti a mia moglie in primis. Ma ti pare che devo vedere che dice in tv che è una pantera sudamericana?! Non mi è piaciuto nulla. Sono incavolato nero dico sul serio.