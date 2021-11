Francesca Cipriani si distingue in ogni situazione, nel bene o nel male la showgirl sa come far parlare di sé. Può piacere o meno, ma la sua ironia e la sua spensieratezza sono sempre travolgenti.

Ora, a svelare cosa si nasconde dietro il suo sorriso contagioso è stat ala madre. La donna ha infatti raccontato delle ferite che accompagnano Francesca sin dall’infanzia. Rita De Michele spiega: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo“.

Sembra infatti che dietro ai numerosi interventi al seno della showgirl ci sia dunque un problema. La ragazza aveva una malformazione al seno che l’ha costretta al primo intervento chirurgico, ovviamente poi si è fatta prendere la mano.

Per quel difetto da ragazzina veniva bullizzata dai compagni di scuola:

Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli

Dietro a tanto dolore c’è anche la dolorosa separazione dei genitori. Francesca Cipriani ne ha parlato anche al GF Vip dove ha potuto rivedere anche il padre tramite un filmato: “La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro.”