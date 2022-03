La presenza di Alex Belli all’interno e all’esterno del Grande Fratello Vip comincia ad essere ‘troppo’ ingombrante per migliaia di utenti social. Nelle ultime ore sono tantissime le persone che hanno commentato il profilo del noto attore accusandolo di cavalcare l’onda mediatica che lo vede protagonista.

Da sei mesi l’ex gieffino è il protagonista indiscusso del reality con il suo ‘amore libero’ che ha condiviso con sua moglie Delia Duran e con la sua amica Soleil Sorge. I tre vip hanno dato vita all’interno della casa più spiata d’Italia diverse dinamiche che cominciano a stancare a diversi telespettatori.

I fan del programma condotto da Alfonso Signorini sono stanchi di vedere Alex Belli e le sue scene d’amore e richiede la chiusura del suo profilo Instagram. Nelle ultime ore i follower del noto attore si sono scatenati sotto la sua ultima foto dedicata alla moglie attaccandolo e criticandolo senza nessun freno.

Alex Belli, gli utenti social stanchi di lui: “Qualcuno gli può bloccare il profilo?”

L’ex gieffino all’interno del suo profilo Instagram ha postato una nuova dedica a sua moglie Delia Duran. Ancora una volta Alex ha sottolineato il loro grande amore affermando: “Abbiamo lottato per la nostra vita, per il nostro amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per noi!! Ma l’amore indissolubile è più forte di tutto”.

Parole che hanno in pochissime ore scatenato la rabbia dei follower che sono stanchi di vedere le continue dediche. Quest’ultimi infatti, sono convinti che gli eventi degli ultimi mesi siano stati studiati a tavolino per creare dinamiche e permettere a Delia di entrare nella casa del GF Vip.

Sotto alla sua ultima foto molti utenti hanno così commentato: “Quale sarebbe l’amore indissolubile quello per soleil o per delia? Per capire perché non è semplice”. Altri invece: “Siamo stufi con questa storia. Qualcuno gli può bloccare il profilo?”.