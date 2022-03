Delia Duran, dopo un bicchiere di troppo, ha svelato alcune tentazioni del compagno. Durante una serata nella casa del Grande Fratello VIP ha fatto delle confessioni sul marito.

Rivolgendosi a Davide Silvestri, infatti, la donna le ha fatto i complimenti per non aver tradito la sua fidanzata all’interno della casa, al contrario di loro:

Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?

Al contrario, il marito non riuscirebbe a resistere alle tentazioni:

Alex invece da questo punto di vista cede prima. Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti. Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro. Sei anche più forte di me, io sono tremenda! Però sono molto anche consapevole di ciò che faccio. Il valore aggiunto tuo è che sei dritto e lineare, che io non so come hai fatto a non cedere mai.

Secondo Delia Duran, inoltre, il compagno avrebbe potuto vincere il reality show se non fosse stavo per i suoi atteggiamenti sopra le righe: