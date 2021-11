Alex Belli, la frase all’orecchio di Soleil che non è sfuggita ai telespettatori

Nonostante le polemiche delle scorse settimane, Alex Belli e Soleil Sorge continuano la loro amicizia nella casa del Grande Fratello Vip. In molti credono sia nella casa che fuori che l’attore stia recitando e che le sparate fatte all’esterno dalla moglie Delia Duran siano frutto di accordi. Dinnanzi alle parole di diversi coinquilini e degli opinionisti in studio, anche Soleil ha iniziato a nutrire dei dubbi sulla veridicità dell’amicizia con Alex Belli.

Così dopo la puntata ha preso in disparte Alex e ha voluto chiarire la faccenda. L’attore ha ribadito di essere sincero e di nutrire sentimenti di amicizia sinceri nei suoi confronti. Soleil ha deciso per il momento di continuare a fidarsi di lui.

La scorsa notte i due sono tornati ad avvicinarsi e ad un certo punto Alex ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Soleil. Una frase che i telespettatori più attenti sono riusciti a carpire. A quanto pare Alex ha detto a Soleil: “Ti voglio bene”.

Fonte: web

I due poi hanno deciso di passare la notte nello stesso letto. E in questa circostanza Alex ha proseguito dicendo: “Siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portaci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c’è di male in questo tipo di rapporto” – ha ammesso Alex.

E ancora: “La cosa che mi faceva più male è pensare che tutto è stato rovinato. In puntata, io non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”.