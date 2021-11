Soleil Sorge contro Delia Duran: “Ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità, adesso basta”

Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è stata un fiume in piena ed ha preso in disparte Alex Belli per chiarire alcune faccende. In puntata è stata avanzata l’ipotesi che Alex stia recitando d’accordo con la moglie Delia servendosi così in modo indiretto dell’amicizia di Soleil, che invece a quanto pare è sincera.

La giovane influencer inizia a nutrire dei dubbi sulla sincerità di Alex e dopo la diretta ha voluto dire alcune cose all’attore. Soleil ha detto che al momento non riesce a fidarsi al 100% del suo comportamento e ha lanciato delle accuse anche contro sua moglie Delia Duran.

Fonte: web

“Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate allora spiegami perché ha fatto quella recita. Dai spiegami questo. Si vedeva lontano un miglio che stava esasperando e recitando il tutto. Secondo me non dovrebbe tornare” – ha confidato Soleil Sorge ad Alex.

E ancora: “Se tu dici che non sei d’accordo con lei non dovresti sperare che torni. Hai sentito che ha detto che vorrebbe essere una concorrente? Che poi è venuta qui due volte ed è andata da Barbara, adesso basta. Non andrebbero premiati questi comportamenti. Ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità. Poi non ha voluto parlare con te l’altra volta soltanto per poter tornare ancora”.

Ed infine ha concluso dicendo: “Tu la difendi, dici che non ha bisogno di soldi e popolarità, ma dimostra altro. Vuoi che torni per confrontarsi con te, ascolta, avete tutta una vita per chiarirvi, non ha bisogno di tornare al GFVip. […] Ha detto che vuole entrare qui e che non è influenzata da nessuno. Capisci che non quadra qualcosa”.