Alex Belli, ultimamente, sembra aver perso un po’ la maschera da bravo ragazzo. L’attore di CentoVetrine sta facendo molto discutere in queste ultime settimane e no, per la prima volta Soleil Sorge non è tra le protagoniste di questa storia.

Seppur i due sembrano essere molto in sintonia, questa volta lo scivolone di Alex Belli non è nei confronti della donne, ma di Manuel Bortuzzo. Durante una chiacchierata in giardino con Davide Silvestri e l’influencer, all’attore scappa una frase:

“Ad un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo“.

Soleil Sorge, rispondendo al suo grande amico ha risposto: “L’ultimo a cadere è Davide“. A questo punto Alex Belli però ha tirato in mezzo la delicata situazione di Manuel Bortuzzo: “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere.

Davide Silvestri è rimasto impassibile, Soleil Sorge invece si è lasciata andare ad una risata. Sul profilo del giovane nuotatore hanno preso provvedimenti i membri del suo staff che scrivono:

Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti.

Prendiamo le distanze dagli ultimi accadimenti all’interno della casa. I valori in cui credono i nostri atleti sono molto distanti da tutto ciò. Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti da parte del GF.

Per quanto il nuotatore sia il rimo a scherzare sulle sue condizioni di salute, queste frasi vanno oltre. Sembra proprio che questa volta Alfonso Signorini debba prendere provvedimenti o farà i conti con il pubblico.