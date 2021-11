Come ormai tutti i fans del GF Vip sanno, è diventato epocale lo scontro avvenuto tra Alex Belli e Aldo Montano. Un diverbio iniziato nel corso della scorsa diretta e continuato in casa la mattina del giorno dopo. L’attore viene accusato di essere un provocatore. La lite è degenerata in spintoni e pacche sulla spalla, che Montano ha riservato a Belli.

Alex in un confronto con Davide Silvestri riporta l’accaduto usando queste parole: “Mi ha dato uno spintone, ha accesso un duello, uno scontro. Proprio lui che mentre litigavo con Samy mi consigliava di calmarmi e di non arrivare mai alla fisicità. Mi dai dei consigli che poi non applichi? Io oggi ho cercato il suo sguardo più volte per ridere e scherzare“.

“Lui invece non ne ha intenzione, gli dà fastidio la mia presenza. Ma ti rendi conto che oltre alla cosa fisica mi ha detto che sono un lecchino e falso? Poi ha detto che vado in giro a dare limoni. Mi sono limitato a dire che non si espone, lui invece parla di limoni, rispetto per le mogli. Se lui vuole fare una brutta figura a livello umano continui così. Io non ho mai fatto a botte nella mia vita. Perché è ben diverso usare le parole o il fisico”.

Davide Silvestri però ha una sua opinione in merito e bacchetta il suo collega e amico: “Questa cosa non mi è piaciuta. Io sono oggettivo e non voglio darti ragione o torto. Non parlerò da tuo amico, ma da esterno. Lui ha sbagliato ed ha concluso male la cosa passando dalla parte del torto. Su quello non si può dire nulla”.

Conclude: “Che lui però sia arrabbiato e che ti voglia schivare ha perfettamente ragione ci sta tutta. Ha visto un confessionale tuo brutto. Il tuo confessionale sembrava una vera cattiveria. Questo te lo dico da esterno e non da amico. Sei stato teatrale. Tu sei stato educato, ma cattivello e pungente. Dopo purtroppo ha sbagliato”. Non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip.